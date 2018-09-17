Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 15 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 68,2 рубля, курс евро повысился на 24 копейки, до 79,34 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта попытается укрепиться в ходе торгов понедельника благодаря началу налогового периода, полагает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. Кроме того, добавляет он, поддержку рублю окажет отказ ЦБ РФ покупать валюту до конца текущего года.

«Банк России решил упредить инфляционные риски — повышение НДС, ослабление рубля, которое было вызвано немонетарным фактором — усилением санкционной политики США против РФ, поэтому регулятор увеличил ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5%. Повышение ставки сузило спред между обычным и кросс-валютным свопом. Однако теперь нужно понаблюдать за реакцией нерезидентов: либо они используют эту возможность, чтобы дальше продавать ОФЗ из-за приближения ввода новых санкций против РФ, либо останутся из-за перспективы роста ключевой ставки», — комментирует эксперт.

От поведения нерезидентов будет зависеть и динамика рубля, уточняет он.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов настроен на падение курса доллара до отметки 66,7 рубля к 5 октября, а курса евро — до 78 рублей. «Если начнутся агрессивные продажи доллара и евро в рамках фиксации прибыли, то обозначенные уровни будут достигнуты к 20 сентября», — считает эксперт.

