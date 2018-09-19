Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду опустился ниже отметки 67 рублей, следует из данных на сайте биржи. По данным на 10:36 мск, курс американской валюты расчетами «завтра» потерял 37,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 66,995 рубля, курс евро на это же время понизился на 16 копеек, до 78,42 рубля.



Российская валюта укрепляется к иностранным валютам, продолжая восстановление от минимумов 2,5-летней давности, отмечает аналитик «ИнстаФорекcа» Игорь Ковалев. По его словам, позиции рубля укрепляются по мере стабилизации новостного фона и даже появления признаков его улучшения.

«Довольно сильное впечатление на участников рынка произвели вчерашние сообщения о том, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России в связи с отравлением Скрипалей. Саммит, на котором европейские чиновники обсудят в том числе «дело Скрипалей», состоится завтра, 20 сентября», — комментирует эксперт.

Еще одним фактором поддержки для рубля, продолжает он, стало решение Минфина отменить очередной аукцион по ОФЗ. В своем решении ведомство сослалось на содействие процессу стабилизации ситуации на долговом рынке, что «понравилось» рублю, — факт проявления участия властей в улучшении обстановки на рынках страны.

Ковалев также указывает на высокие цены на нефть и налоговый период, пик которого придется на следующую неделю.

«С учетом этого фактора поддержки «деревянный» вполне может продолжить укрепление в ближайшие дни или как минимум показать ограниченный откат, если давление продавцов вернется», — рассуждает аналитик.