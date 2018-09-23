ОПЕК+ может предложить масштабные проекты для нефтяных компаний из стран — участниц соглашения. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в ходе встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом, сообщается на сайте Минэнерго.

«Россия заинтересована в том, чтобы зарекомендовавший свою эффективность Совместный министерский мониторинговый комитет продолжал работу. Готовы обсуждать расширение его функционала в части обмена информацией о состоянии нефтяных рынков. Кроме того, на его основе возможно реализовывать масштабные проекты в отрасли с участием компаний из стран — участниц кооперации ОПЕК+», — сообщил Новак.

Новак также встретился с министром энергетики Алжира Мустафой Китуни. О подробностях переговоров не сообщается.

Алжир, как и Россия входят в мониторинговый комитет. Кроме них в нем состоят Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Оман.

Министры собираются раз в два месяца для того, чтобы обсудить текущие итоги исполнения соглашения. Комитет также наделен функцией рекомендовать странам соглашения те или иные меры, необходимые для регулирования рынка.