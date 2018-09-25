Рубль выглядит очень устойчиво на фоне волатильности на рынках стран с развивающейся экономикой, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Если смотреть на то, что сейчас происходит в странах с развивающейся экономикой, то там события очень волатильные. Например, валюты таких стран, как Аргентина, Турция, с начала года подешевели в два раза к американскому доллару. В этих экономиках развиваются определенные кризисные явления. Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро/доллар — примерно на 15%, выглядит (конечно, на фоне тех валют) очень устойчиво», — отметил он.

По словам Орешкина, этому способствуют общая макроэкономическая ситуация (бездефицитный бюджет, положительное сальдо текущего счета, умеренный внешний долг), а также работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов. «Сейчас Центральный банк приостановил покупку валюты по этому механизму, и предложение на рынке увеличилось примерно на 6 миллиардов долларов в месяц», — заключил Орешкин.