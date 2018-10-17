Рубль завершил основную валютную сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 22 тыс. сделок на сумму порядка 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,26—65,68 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,46 рубля, опустившись на 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок на 466,9 млн евро по курсам от 75,34 до 75,89 рубля за евро.

«Рубль смотрелся достаточно слабо на фоне снижения нефтяных цен. Не помогли даже налоговый период и позитивные итоги сегодняшнего размещения ОФЗ Минфином. Доллар будет торговаться в пределах 65—66 рублей, а актуальный курс евро останется на отметке 75—76 рублей», — прокомментировал старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.