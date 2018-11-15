Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% и составил 2 381,45 пункта. Индекс РТС вырос на 1,24%, до отметки 1 131,13.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,48%, «Газпрома» — на 1,51%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,05%, «АЛРОСы» — на 1,59%, Московской биржи — на 0,05%.



«Российский фондовый рынок в четверг торговался в «зеленой зоне», но говорить о том, что покупатели вернулись на площадку и готовы двигать индексы вверх, было бы преждевременно. Индекс Мосбиржи так и не смог подняться в область 2 400 пунктов и остался стоять ниже, зато индекс РТС вырвался за пределы краткосрочного коридора 1 110—1 120 пунктов. Рублевый индикатор в пятницу может консолидироваться в пределах 2 370—2 395 пунктов, индекс РТС способен закрепиться в коридоре 1 115—1 135 пунктов ближе к верхней границе диапазона», — прокомментировала аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

