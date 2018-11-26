«Роснефть» совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) обратились в ЦБ РФ с предложениями по усилению надзора за биржевыми торгами для ограничения количества спекулятивных операций, говорится в заявлении нефтяной компании.

«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к Центральному банку РФ с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов», — говорится в сообщении.

В частности, предлагается ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров, а также увеличить размер неустойки за неисполнение сделок, установить повышенную плату за заявки на покупку ресурса, которые не привели к заключению договоров. Кроме того, предлагается ввести штрафные санкции за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон. «Роснефть» и СПбМТСБ также считают необходимым обеспечить участие в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи. «Роснефть» и биржа также предлагают внести ряд изменений в правила допуска к участию в организованных торгах, запрещающие двум категориям участников торгов осуществлять продажи и перепродажи на базисах производителей.

«Компания выражает уверенность, что данные предложения будут поддержаны регуляторами», — отмечается в сообщении.