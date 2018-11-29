Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,85 рубля, курс евро понизился на 7 копеек, до 76,09 рубля, следует из данных на сайте биржи.



У российской валюты в четверг нет поддержки, а сильный старт на открытии торгов может смениться внушительными распродажами, отмечают эксперты.

«Окончание налогового периода, снижение нефтяных котировок и заявление ЦБ РФ о возврате к покупкам валюты на рынке с середины января могут сегодня оказать давление на рубль», — комментирует старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Нефть каждый день обновляет минимумы. В ночь на четверг нефтяные котировки предприняли попытку роста до 59,8 доллара за баррель Brent, но к утру снизились к 59,2 доллара, замечает эксперт.

По его прогнозу, ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 66,3—67,6 рубля, для европейской валюты — 75,4—76,9 рубля.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов указывает еще на один фактор давления на российскую валюту. Речь идет о возможном срыве встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа из-за украинского конфликта.

«Технический анализ указывает на падение курса доллара до 66,25 рубля, внешний фон — на повышение до 67,6 рубля. Евро может остаться торговаться под уровнем 76,45 рубля», — заключает эксперт.

