ЦБ установил официальные курсы валют на 6 декабря. Курс доллара повысился на 37,75 копейки, составив 66,8242 рубля (66,4467 рубля на 5 декабря). Курс евро увеличился на 4,89 копейки до 75,7051 рубля (75,6562 рубля на 5 декабря).

Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Спрос на рисковые активы остается весьма хрупким, несмотря на оптимистичные заявления, сделанные накануне представителями КНР. Министр торговли Китая завил в среду, что торговая встреча с США была очень успешной и Пекин начнет быстро реализовывать конкретные пункты соглашения, по которым есть консенсус. Однако участники рынков, извлекшие уроки из предыдущих раундов торговых переговоров между КНР и США, не спешат наращивать оптимизм», — комментируют эксперты.

Кроме того, снижению спроса на высокодоходные активы накануне способствовало восстановление позиций американским долларом на Forex, продолжают они.

Тем временем санкционные риски для рубля и российских активов сохраняются повышенными.

«ЕС уже на текущей неделе может усилить санкционное давление на РФ. Предполагается, что европейская дипломатия введет санкции против ряда физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей, и лиц, ответственных за организацию выборов в ЛНР и ДНР. Также спецпредставитель США по вопросам Украины накануне заявил, что США и ЕС могут усилить санкции против РФ или ввести новые из-за захвата украинских моряков и кораблей», — поясняют аналитики.

Они допускают, что в среду определенной поддержкой рублю могут выступить аукционы по размещению ОФЗ. Минфин предложит рынку бумаги общим объемом 25 млрд рублей.