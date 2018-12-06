Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 15 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,72 рубля, курс евро повысился на 7 копеек до 75,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Давление на российскую валюту на открытии оказывает возобновившееся снижение нефтяных котировок, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Он напоминает, что накануне, в среду, нефть дорожала днем на новости, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода — до конца июня 2019 года. По слухам, страны ОПЕК договорились понизить уровень добычи нефти на 1 млн баррелей в день.

«Новости и слухи оказывают краткосрочное влияние на рынок, поэтому спекулянты стали выходить из длинных позиций, не дожидаясь решения ОПЕК», — комментирует эксперт.

По мнению эксперта, участники рынка сейчас следят за тем, сможет цена на нефть пройти поддержку 60,57 доллара за баррель или нет. «Если сможет, то курс доллара вернется к уровню 67,8 рубля. Если нет, курс доллара снизится до 66,25 рубля. В паре EUR/RUB границы диапазона сузились до 75,3—76,15 рубля. Выход из него определит направление движения на три дня», — рассуждает Антонов.