Акции «Русала» выросли на 7% на Гонконгской фондовой бирже на фоне сообщений из США, где сенат не смог провести резолюцию против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски.

При открытии торгов в четверг ценные бумаги алюминиевого гиганта прибавили в весе 6,94%, подорожав до 2,62 гонконгского доллара за акцию, свидетельствуют данные котировок.

Резолюция по блокировке снятия санкций против российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в среду не прошла процедурное голосование в сенате конгресса США.