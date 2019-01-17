На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 436,58 пункта. Индекс РТС повысился на 0,31% до отметки 1 156,54.

«На начало торгов мы сохраняем умеренно позитивный настрой. Наиболее вероятным сценарием нам видится консолидация вблизи текущих уровней, преодоление отметки в 2 450 пунктов по индексу Мосбиржи позволит рассчитывать на дальнейший рост. При этом новости по «Русалу» вряд ли станут ключевым триггером для рынка сегодня», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.