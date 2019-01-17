Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял менее копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,36 рубля, курс евро понизился на 7 копеек, до 75,54 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта продолжает укрепляться благодаря сразу нескольким факторам, отмечает аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «Это и рост нефтяных цен, и весьма удачное размещение ОФЗ на фоне многократного превышения спроса, и решение ЦБ РФ не запускать пока отложенную с прошлого года покупку валюты на рынке. Как и ожидалось, начало покупок валюты регулятором для Минфина не привело к негативным для рубля последствиям», — комментирует эксперт.

Он допускает, что утренняя корректировка нефтяных котировок к уровням вчерашнего вечера (60,9 доллара за баррель Brent) может привести к паузе в росте рубля в начале сегодняшних торгов.

Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара, по прогнозу эксперта, составляет 65,7—67 рублей, для европейской валюты — 74,9—76,4 рубля.

В среду USD/RUB пробила многодневную поддержку на отметке 66,8 рубля, опустившись до 66,24 рубля, продолжает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Уровень 66,05 рубля он называет важной поддержкой. «Если он не устоит, то идем тестировать ключевую поддержку на отметке 64,9 рубля за доллар США, которая формировалась два месяца (октябрь и ноябрь). Если пойдем к ней, то можете забыть про негативные новости для рубля. Участники рынка их проигнорируют. Они будут закрывать свои длинные позиции, чтобы не получить убыток от инвестиций», — комментирует эксперт.

Курс европейской валюты, добавляет он, находится под давлением со стороны неопределенной ситуации вокруг Brexit после отказа британского парламента поддержать соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Цель по евро аналитик оставляет на уровне 75,27 рубля.