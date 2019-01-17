Бумаги «Магнита» на Московской бирже подорожали на 3,3% на фоне сообщений о назначении экс-главы «Ленты» Яна Дюннинга президентом компании. Топ-менеджер также вошел в правление «Магнита». В 11:49 мск бумаги ретейлера торговались выше 4 100 рублей.

Участники рынка позитивно восприняли приход Дюннинга в руководство ретейлера.

«Ян Дюннинг значительно усилит команду «Магнита», поскольку у него есть успешный опыт руководства «Лентой» во время ее разворота и IPO в 2014 году», — напоминают аналитики «Атона».

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов добавляет, что под руководством Дюннинга «Лента» показывала одни из самых высоких темпов роста в секторе и в итоге стала лидером в сегменте гипермаркетов и третьим по размеру игроком в отрасли. Он рекомендует сохранять акции «Магнита» в портфеле, прогнозируя их рост в перспективе на 33%.

В прошлом году акции ретейлера подешевели более чем на 44%, а с начала 2019 года их котировки поднялись на 16,7%.