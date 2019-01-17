Аналитики банка «Уралсиб» рекомендуют инвесторам покупать бумаги компании Globaltrans, ожидая их роста на 38% до 13,5 доллара.

Рынок железнодорожных перевозок металлургических грузов находится в хорошей форме и это должно найти отражение в финансовой отчетности Globaltrans, подчеркивают эксперты. Кроме того, указывается в обзоре «Уралсиба», компания планирует выплатить акционерам по итогам 2018 года около 16 млрд рублей.



Текущая доходность по дивидендам, ожидаемым за второе полугодие, составляет около 7%.

На днях перевозчик сообщил о приобретении в прошлом году 4,7 тыс. вагонов, что расширило парк его подвижного состава на 8%. Основная часть приобретенного парка — полувагоны, при этом компания также расширяет присутствие и в сегменте контейнерных перевозок нефтеналивных грузов, уточняют аналитики.