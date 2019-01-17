ЦБ установил официальные курсы валют на 18 января. Курс доллара понизился на 31,79 копейки, составив 66,4438 рубля (66,7617 рубля на 17 января). Курс евро уменьшился на 50,2 копейки до 75,633 рубля (76,135 рубля на 17 января).



Российская валюта попытается закрепиться на новых привлекательных уровнях на нейтральном внешнем фоне, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. По их словам, укрепление рубля произошло на фоне успешного аукциона ОФЗ, проведенного в среду Минфином России. Ведомству удалось разместить весь предложенный объем государственных бумаг (35,1 млрд рублей), спрос на которые превысил предложение более чем в два раза.

«На фоне благоприятной внешней конъюнктуры Минфин России продолжит выпускать новые ОФЗ в более высоких объемах. Возможен неплохой спрос на бумаги со стороны нерезидентов, что также будет позитивно влиять на рубль. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает фактор относительного затишья по рассмотрению новых санкций в отношении России», — комментируют эксперты.

Они также отмечают продолжение переговоров между Китаем и США по теме торговых противоречий: стороны стремятся прийти к соглашению до конца февраля, и любые подвижки в договоренностях добавляют оптимизма валютам развивающихся стран и нефтяному рынку, что позитивно отражается на динамике рубля.

Таким образом, резюмируют аналитики, вероятность укрепления российской валюты в паре USD/RUB превышает вероятность ее ослабления.

Среднесрочным ориентиром на конец февраля эксперты называют диапазон 65,5—66.