Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам, которые опасаются рецессии и мирового кризиса, вкладывать средства в компании коммунального сектора.

Они указывают, что с начала года акции компаний ЖКХ выросли на 2,94%, тогда как индекс S&P 500 уменьшился на 6,2%. При этом по динамике роста за последние три года отрасль уступила только IT-компаниям, что говорит о высоком спросе на бумаги коммунальных компаний, отмечается в обзоре инвесткомпании.

В качестве инструментов инвесторам советуют бумаги компании Exelon, которая занимается производством и реализацией электроэнергии на территории США, а также акции фонда Utilites Select Sector SPDR Fund (XLU).

Как полагает аналитик «Финама» Михаил Аристакесян, в 2019 году ожидается сохранение спроса на ценные бумаги компаний коммунального сектора.

«Сфера ЖКХ, наряду с медициной, является крайне востребованной и не подвержена колебаниям из-за политических или экономических волнений. При этом коммунальные компании значимую часть средств тратят на обновление инфраструктуры, что делает их работу более эффективной. Поэтому в 2019 году я настоятельно рекомендую включить акции этих компаний в инвестиционный портфель, по крайней мере в качестве защитного инструмента», — написал он в комментарии.