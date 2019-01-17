Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,54% и составил 2 447,64 пункта. Индекс РТС подрос на 0,35%, до отметки 1 157,06.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%. Бумаги «Газпрома» просели в цене на 0,13%, «АЛРОСы» — на 2,28%, Московской биржи — на 0,06%.



«К вечеру четверга российский рынок выглядит довольно бледно. На нем по-прежнему нет ярких торговых идей: инвесторы смотрят на Запад, где продолжаются локальные драмы, и ждут катализаторов именно оттуда. Индекс Мосбиржи продолжает балансировать внутри диапазона 2 425—2 455 пунктов, бурных покупок нет, но и оснований для распродажи тоже пока не наблюдается. Индекс РТС поднялся в область 1 150 пунктов, но для прохода выше нужен драйвер, а его не видно», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.