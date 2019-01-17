Доллар и евро подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился до 66,58 рубля, на 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено 19,2 тыс. сделок на сумму порядка 2,73 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,32—66,69 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,75 рубля (плюс 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием). С этим инструментом было проведено порядка 8,1 тыс. сделок примерно на 453,6 млн евро по курсам от 75,5 до 75,94 рубля за евро.



«Доллар США к вечеру поднимается в область 66,6 рубля, и краткосрочный торговый коридор составляет 66,35—67,25 рубля за доллар. Евровалюта располагается около 75,81 рубля, вероятный диапазон колебаний на 18 января составляет 75,65—77 рублей за евро», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.