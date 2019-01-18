Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:06 мск прибавил 0,32% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 455,41 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,87% — до отметки 1 167,18.

Внешний фон для российского рынка акций в первой половине дня складывается очень неплохой, отмечал незадолго до открытия торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «После вчерашнего роста американских индексов на 0,5% фьючерсы на них прибавляют сегодня с утра четверть процента. Более чем на процент растет нефть», — указал он.

Спрогнозировав открытие российского рынка акций в плюсе (с более скромной, впрочем, динамикой — около 0,2%), эксперт уточнил, что «итоги дня определятся динамикой фондовой Америки. Если внешние настроения будут позитивные, рынок акций вполне может избежать пусть и небольшой, но все-таки традиционной пятничной коррекции».



«Пока на финансовом горизонте рисков не видно, Штаты находятся в восходящем тренде, поэтому «лонги» в принципе через выходные переносить относительно безопасно. Но эти рассуждения верны лишь в том случае, если сегодня индекс Мосбиржи уйдет существенно выше сопротивления 2 445 пунктов», — пишет Антонов.