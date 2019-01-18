Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,28 рубля, курс евро понизился на 8 копеек, до 75,51 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта укрепляется на росте нефтяных котировок, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По данным на 10:00 мск, баррель Brent подорожал почти до 62 долларов.

«Помимо дорожающей нефти поддержку национальной валюте продолжает оказывать возросший спрос на ОФЗ со стороны инвесторов. Это подтвердили успешные аукционы Минфина, проведенные в среду. Шатдаун в США помешал ввести новые санкции против России, поэтому, пока нефть дорожает, рубль будет укрепляться. В связи с этим рубль чувствует себя достаточно уверенно», — комментирует эксперт.

На пятницу Антонов рассматривает пробой уровня 66 рублей и ослабление американской валюты до 65,83 рубля.

По паре EUR/RUB он ожидает падения до 75,25 рубля. Технически продавцам иностранных валют ничего не мешает достигнуть обозначенных целевых уровней перед выходными.