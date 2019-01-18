Прямое и косвенное владение бизнесменом Олегом Дерипаской долей в En+, подпавшей под санкции США, будет снижено до менее чем 50%. Об этом сообщила компания.

«В ответ на недавние сообщения прессы En+ Group подтверждает, что в соответствии с соглашениями доля прямого и косвенного владения Дерипаски в компании будет снижена до менее чем 50%», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 года сообщалось, что Минфин США уведомил конгресс о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Это может произойти, если основной бенефициар выполнит ряд условий, в том числе снизит контроль в En+ до 44,95%, а также будут внесены изменения в состав совета директоров компаний путем включения в него большинства независимых директоров и в структуры управления компаний.