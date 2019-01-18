Глобальные депозитарные расписки En+ Group росли в начале торгов на Московской бирже почти на 10% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, до 545 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Такая динамика происходит на фоне новостей компании о том, что бизнесмен Олег Дерипаска снизит прямую и косвенную долю в En+, подпавшей под санкции США, до менее чем 50%. Это является одним из условий для снятия с нее санкций США.

В декабре 2018 года сообщалось, что Минфин США уведомил конгресс о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Это может произойти, если основной бенефициар выполнит ряд условий, в том числе снизит контроль в En+ до 44,95%, а также будут внесены изменения в состав совета директоров компаний путем включения в него большинства независимых директоров и в структуры управления компаний.

