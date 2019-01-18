США в 2019 году могут стать производителем номер один и по добыче сырой нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию, сообщает МЭА в своем январском отчете.

«Добыча самого крупного производителя жидких углеводородов снова окажется в фокусе внимания в этом году. И пока два других лидера добровольно сокращают добычу, США могут закрепить свое лидерство и в добыче сырой нефти. К середине этого года добыча нефти в США, вероятно, уже превзойдет производительные мощности России и Саудовской Аравии», — говорится в отчете.

По данным МЭА, в 2018 году рост добычи жидких углеводородов в США был «невероятным и неожиданным» и составил 2,1 млн баррелей в сутки. В 2019 году, как ожидают в МЭА, рост американской добычи составит 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как Россия и Саудовская Аравия добычу будут сокращать.

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи позволит стабилизировать цены на нефть выше 60 долларов за баррель, однако ребалансировка рынка потребует времени, следует из отчета МЭА. «Цена Brent снова превысила отметку в 60 долларов за баррель, таким образом, ответ на вопрос о том, где тот минимальный уровень цен после подписания в Вене соглашения, найден. Однако путь к балансировке рынка потребует времени. И это скорее будет марафон, а не спринт», — отмечают эксперты МЭА.

МЭА ожидает, что рост мирового спроса на нефть в 2019 году составит 1,4 млн баррелей в сутки против 1,3 млн в 2018-м. Таким образом, по сравнению с декабрьским отчетом прогноз по росту спроса не изменился.