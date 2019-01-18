ЦБ установил официальные курсы валют с 19 января. Курс доллара понизился на 11,29 копейки, составив 66,3309 рубля (66,4438 рубля на 18 января). Курс евро уменьшился на 4,89 копейки до 75,5841 рубля (75,633 рубля на 18 января).

Российская валюта укрепляется в основных валютных парах на фоне позитивной динамики нефтяных цен и нейтральном внешнем фоне в отношении рисковых активов, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Поддержкой для рубля в краткосрочной перспективе продолжит выступать фактор налоговых платежей, ориентиры по паре USD/RUB 66—67», — прогнозируют эксперты.

Аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов ожидает движение пары ниже отметки 66. При этом он советует не забывать, что впереди у российской валюты диапазон 65—65,5 рубля за доллар, от которого в последние месяцы происходил разворот. «Вряд ли рубль сейчас пробьет данный уровень с первого раза», — сомневается эксперт.

Сегодня в фокусе рынка будет отчет рейтингового агентства S&P, которое опубликует решение по суверенному рейтингу и прогнозу по России. Изменений рейтинга и прогноза эксперты не ожидают, однако участники рынка могут обратить внимание на содержание пресс-релиза, в котором компания отметит риск-факторы.