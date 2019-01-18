Генеральный директор Росгеологии Роман Панов не исключает, что уже в 2019 году цена на нефть может достичь уровня 80 долларов за баррель, однако в среднем по году может составить 60 долларов за баррель. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

«Мы видим, что спрос на углеводороды достаточно устойчив и снижаться не будет, по крайней мере в горизонте 2035—2050 годов. Доля нефти будет несколько снижаться в портфеле спроса, но она компенсируется объемом спроса на газ. В целом, если брать в абсолютных цифрах, потребление нефти растет и будет расти. Притом что себестоимость добычи увеличивается и качество объектов с точки зрения ресурсной базы снижается. Поэтому я думаю, что параметры цифр 80—100 долларов [за баррель нефти] — это не запредельные вещи, это среднесрочный горизонт. Я вполне не исключаю, что в 2019 году мы на какие-то такие параметры, к 80 долларам [за баррель нефти], можем опять подойти», — сказал Панов.

При этом он добавил, что до тех пор, пока цена на нефть не поднимется выше 80 долларов за баррель, частные компании вряд ли начнут увеличивать инвестиции в геологоразведочные работы, а в среднем по году цена на нефть может составить порядка 60 долларов за баррель.

«Пока цены на нефть не уйдут за горизонт 80 долларов за баррель и выше, я думаю, что компании очень осторожно будут подходить к наращиванию инвестиций в геологоразведочную фазу. А такого прогноза по ценам нет. Средние по году могут выйти, наверное, на параметры 60 долларов [за баррель нефти]. Это такая комфортная цена сегодня», — добавил глава холдинга.