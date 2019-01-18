Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 1,06% и составил 2 473,61 пункта. Индекс РТС подрос на 1,67%, до отметки 1 176,42.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,37%, «Газпрома» — на 1,03%, «АЛРОСы» — на 1,14%, Московской биржи — на 3,18%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,18%.



«За третью неделю января индекс Мосбиржи вырос на 1%, обновил январский максимум на уровне 2 457,35 пункта и достиг пика с 9 октября прошлого года. Рост довольно выраженный, но основан он на отсутствии внешнего негатива и единичных корпоративных историях. Долгосрочных ярких идей на площадке по-прежнему нет. Рынок растет, потому что не падает — в данном случае это именно так. В таких условиях рублевый индикатор может подняться в область 2 465—2 475 пунктов, но стоит помнить, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Индекс РТС стоит у максимума с 17 октября 2018 года», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.