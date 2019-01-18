Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился до 66,17 рубля, на 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено 18,6 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,15—66,5 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,18 рубля, опустившись на 41 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,3 тыс. сделок примерно на 518,4 млн евро по курсам от 75,18 до 75,78 рубля за евро.

«На валютной секции Московской биржи российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам... В ходе торгов «быки» в долларе пытались в очередной раз организовать коррекционное восстановление, однако у них не хватило сил, чтобы дотянуться до максимумов четверга. Ближе к вечеру, когда на рынке энергоносителей усилились покупки, американская валюта ушла на отрицательную территорию. В рамках следующей недели, даже в случае сохранения текущих уровней в ценах на нефть, рубль будет поддержан продажами валюты со стороны экспортеров, что может позволить паре USD/RUB сделать еще один шаг в направлении ближайшей поддержки, расположенной на уровне 65 рублей», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.