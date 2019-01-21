Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 66,27 рубля, курс евро повысился на 8 копеек, до 75,37 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Новая неделя, как и предыдущая, может оказаться позитивной для национальной валюты, допускает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Укреплению рубля могут поспособствовать начавшийся налоговый период и дорожающая нефть, пояснил он.

Кроме того, тема антироссийских санкций в ближайшее время подниматься не будет, продолжает эксперт.

«Правительство Соединенных Штатов, которое частично приостановило работу 22 декабря, по-прежнему остается без финансирования. Государственные служащие работают без зарплаты. «Шатдаун» связан с разногласиями по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе США с Мексикой. До тех пор, пока ситуация не разрешится, про антироссийские санкции можно не вспоминать», — комментирует аналитик.

По его словам, пара EUR/RUB достигла ключевой поддержки. «Учитывая, что на торгах в Азии евро подорожал к доллару, не стоит сегодня ожидать дальнейшего падения. Полагаю, что уровень 75,2 рубля за евро устоит. По доллару я сохраняю цель на уровне 65,83 рубля», — говорит Антонов.