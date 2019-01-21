ЦБ установил официальные курсы валют на 22 января. Курс доллара повысился на 3,25 копейки, составив 66,3634 рубля (66,3309 рубля с 19 января). Курс евро уменьшился на 3,6 копейки, до 75,5481 рубля (75,5841 рубля с 19 января).



Российская валюта может получить поддержку в течение недели благодаря налогам и нейтральному внешнему фону, полагают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Спрос на рисковые активы скорее останется нейтральным до появления новых сигналов о предвидении переговоров между США и КНР, — комментируют эксперты. — Помимо нейтрального для рисковых активов внешнего фона поддержку российской валюте на текущей неделе будет оказывать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на пятницу».

Кроме того, продолжают аналитики, поддержкой для рубля продолжают выступать позитивная динамика нефтяных цен и предстоящее размещение ОФЗ, где рынку могут быть предложены более высокие объемы (35 млрд рублей на прошлой неделе).

«С учетом обозначенных факторов в течение недели рубль может попытаться протестировать отметку 66 в паре с долларом и 75 в паре с евро», — прогнозируют эксперты.

Риски для европейской валюты на фоне предстоящих публикаций PMI стран еврозоны и заседания Европейского центрального банка в четверг могут позволить рублю лучше чувствовать себя именно в паре с евро, уточняют они.