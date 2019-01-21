Инвестиции в LEGO гораздо выгоднее, чем в крупные акции, облигации, золото и другие альтернативные инвестиции, приносящие средний доход не менее 11% (8% в реальном выражении). Об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики, в котором рассматривались данные с 1987 по 2015 год.

В исследовании говорится о том, что сезонные, архитектурные и основанные на фильмах наборы обеспечивают более высокую прибыль. «Доходность LEGO не подвержена влиянию факторов риска и волатильности, но подвержена влиянию размерного фактора на единицу, что позволяет предположить, что данный актив работает аналогично небольшим акциям. Положительная асимметрия доходности и низкая подверженность стандартным факторам риска делают игрушку LEGO привлекательной альтернативной инвестицией с хорошим потенциалом диверсификации», — говорится в исследовании.

При этом на стоимость игрушек могут влиять реальные доходы населения — LEGO относится к товарам роскоши, поэтому имеет эластичный по доходу спрос. Также на стоимость могут повлиять изменения в стратегии развития компании LEGO.

«Использованные наборы LEGO и редкие мини-фигурки также служат альтернативными инвестициями. Существует огромный вторичный рынок для новых и использованных наборов (например, eBay), где продаются десятки тысяч наборов каждый день. Доходность некоторых использованных комплектов достигла возмутительных цифр (до 600% годовых), что привлекло большое внимание финансовой прессы», — отмечают авторы исследования.

Лучшую прибыль показывают наборы по брендам Batman, Star Wars, Super Heroes, «Индиана Джонс», «Гарри Поттер» и сезонные наборы. Наименее привлекательными темами являются «Атлантида», «Принц Персии» и «История игрушек».