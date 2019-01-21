Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,22% и составил 2 468,25 пункта. Индекс РТС снизился на 0,45% до отметки 1 171,09.

Бумаги Сбербанка опустились на 0,61%, «Газпрома» — на 0,57%, «АЛРОСы» — на 0,92%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,13%, Московской биржи — на 1,47%.



«Российский фондовый рынок сегодня малоподвижен, так как у инвесторов нет новых идей, и к тому же в торгах отсутствуют их заокеанские коллеги. Индекс Мосбиржи консолидируется сегодня около январского максимума на 2 478 пунктах, краткосрочный диапазон торгов в рублевом индикаторе — 2 455—2 385 пунктов. Может ли индекс подняться дополнительно? Может, но уже сейчас он выглядит перекупленным. Индекс РТС закрепляется около 1 175 пунктов, диапазон колебаний на ближайшее время составляет 1 165—1 180 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

