На 10:06 мск индекс Мосбиржи просел на 0,34% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 459,8 пункта. Индекс РТС понизился на 0,57% — до отметки 1 164,37.



«Негативная динамика азиатских площадок и ухудшение сентимента на глобальных рынках из-за опасений замедления мировой экономики не создают предпосылок для роста российского рынка сегодня. Может добавить негатива и открытие американского рынка, который будет отыгрывать вчерашнюю статистику по Китаю в связи с выходным днем в понедельник. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса Мосбиржи к 2 450 пунктам», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.