Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,55 рубля, курс евро повысился на 11 копеек, до 75,56 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Нефтяной рынок оказывает давление на рубль на открытии торгов, отмечают эксперты. Баррель Brent, по данным на 10:00 мск, подешевел до 62,3 доллара.

Такое падение не могло не отразиться на рублевых парах, указывает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. По его мнению, по нефти начинается глобальная нисходящая коррекция после 26-дневного «бычьего» тренда — с 50,05 до 63,06 доллара за баррель.

«Юридические лица по фьючерсу на пару доллар/рубль начали закрывать короткие позиции по доллару США. На фоне дешевеющей нефти это негативный фактор для российской валюты. Экспортеры будут оказывать поддержку рублю продажей валютной выручки», — комментирует эксперт.

Поскольку уровень 66 рублей за гринбек в понедельник устоял, рассуждает Антонов, то на сегодня стоит рассмотреть восстановление доллара до 66,72 рубля. «Если сопротивление на отметке 66,75 рубля устоит до четверга, то тогда можно будет снова вернуться к сценарию на тест уровня 66 рублей за доллар», — полагает он.



Для укрепления евро целевой уровень — это 75,65 рубля, отмечает аналитик.