Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился до 66,51 рубля, на 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 17,1 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,41—66,63 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,54, поднявшись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,5 тыс. сделок примерно на 356,8 млн евро по курсам от 75,37 до 75,65 рубля за евро.

«Доллар США выглядит достаточно нейтрально и закрепляется около 66,45 рубля. Отсюда можно двинуться к 66,85 рубля, если доллар будет крепнуть, а нефть продолжит коррекцию. Краткосрочный диапазон торгов в паре доллар/рубль составляет 66,2—66,85 рубля, евро/рубль — 75,2—75,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.