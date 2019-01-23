Развитие блокчейн-технологий не стоит ограничивать географически, но пока конкретного места, где технология «может приземлиться», нет. Такое мнение ТАСС высказал глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума, комментируя инициативу депутатов Госдумы создать в России специальные крипторегионы, где компании могли бы тестировать эти технологии.

«Это ерунда. Конечно, мы слышали об этом. Но эта мысль должна летать по всей планете, не надо ее ограничивать, и не факт, что она где-то приземлится. Я пока не вижу аэродрома, где она может приземлиться», — сказал он.

Греф также напомнил, что в промышленную эксплуатацию блокчейн-технологии в России могут поступить в перспективе двух-трех лет.

Ранее газета «Известия» писала, что Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий проводить пилотные проекты по отработке обращения криптоинструментов в регионах. Издание отмечало, что в пилотных регионах можно будет применять криптовалюты и токены для привлечения капитала, а также покупать и продавать активы в условиях санкций. За развитием инициативы, по данным газеты, следят в Калининградской области и Татарстане, там уже есть компании, готовые сами стать площадкой для эксперимента или принять в нем участие.