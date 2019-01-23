ЦБ установил официальные курсы валют на 24 января. Курс доллара понизился на 21,81 копейки, составив 66,3318 рубля (66,5499 рубля на 23 января). Курс евро уменьшился на 16,8 копейки, до 75,3861 рубля (75,5541 рубля на 23 января).



Российская валюта укрепляет позиции благодаря аукционам ОФЗ и приближению пика налоговых выплат, указывают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Поддержку рублю может оказать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25-е число текущего месяца, а также проведение аукционов ОФЗ Министерством финансов РФ. Ведомство сегодня предложит участникам рынка два выпуска государственных бумаг общим объемом в 30 миллиардов рублей», — комментируют эксперты.

Напомним, что на прошлой неделе министерство успешно разместило ОФЗ на 35 млрд рублей, спрос на бумаги превысил предложение более чем в два раза.

Ориентирами по паре USD/RUB, по мнению аналитиков, выступят значения 65,8—66,8.