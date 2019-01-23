Удмуртия начала переговоры о возможности размещения токенизированных облигаций на белорусской криптовалютной бирже Currency.com, сообщил источник РБК на крипторынке и подтвердили первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин и руководитель криптобиржи Виктор Пергамент.

По словам Свинина, вариант размещения облигаций на белорусской криптобирже рассматривается как один из способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику Удмуртии. В настоящее время проведены предварительные переговоры, но вопрос требует проработки и согласования с ЦБ и Минфином, сообщает РБК .

Александр Свинин добавил, что размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему. Кто может выступить эмитентом облигаций, вице-премьер не уточнил.

Также на встрече обсуждалась тема выпуска токенизированных облигаций, которые являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде токена, то есть записи в распределенном реестре. Инвесторы криптобиржи могут покупать такие бонды с помощью валют, с которыми работает биржа.

При этом в ЦБ на запрос РБК не ответили, в Минфине напомнили, что законопроект о цифровых финансовых активах, который направлен на регулирование криптоиндустрии в России, дорабатывается группой депутатов и находится на рассмотрении в Госдуме.

Банк России ранее заявлял, что преждевременно допускать криптовалюты к обращению и использованию на организованных торгах из-за риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Следующие переговоры Удмуртии с представителями криптобиржи должны состояться 28 января.