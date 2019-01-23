Аналитики инвесткомпании «Церих Кэпитал Менеджмент» рекомендуют инвесторам покупать привилегированные акции компании «Мечел», ожидая роста их котировок до 116 рублей.

На данный момент бумаги металлургической компании на Московской бирже стоят в районе 107,8—107,9 рубля. Аналитики отмечают, что известия о рефинансировании синдицированного кредита пула западных банков на 1 млрд долларов являются очень позитивным знаком.

«Вопрос с краткосрочными обязательствами уже давно является критически важным для компании. Особенно важным моментом является снижение стоимости обслуживания долга. Это позволит высвободить денежный поток на развитие бизнеса и выплаты акционерам», — говорится в комментариях инвесткомпании.

В «Церихе» рассчитывают, что кредиторы не заблокируют выплату дивидендов по итогам 2018 года, и в этом случае акционеры могут получить хорошую дивидендную доходность. По их расчетам, выплата даже относительно скромных дивидендов на уровне 8,65 рубля за акцию обеспечит более 8% дивидендной доходности.