ЦБ установил официальные курсы валют на 25 января. Курс доллара понизился на 33,02 копейки, составив 66,0016 рубля (66,3318 рубля на 24 января). Курс евро уменьшился на 35,55 копейки, до 75,0306 рубля (75,3861 рубля на 24 января).



Российская валюта в среду продемонстрировала рост в основных валютных парах, констатируют эксперты. «Поддержку рублю оказали общий позитивный настрой на глобальных площадках в отношении рисковых валют и фактор налоговых платежей», — комментируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

При этом, отмечают они, рубль проигнорировал ослабление нефтяных цен и не самые удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ.

«Нефтяные контракты, несмотря на то что закрыли день снижением, большую часть торгов среды провели на положительной территории, не препятствуя рублю следовать общей динамике валют развивающихся рынков. Касательно размещения ОФЗ стоит отметить, что накануне Минфин в ходе двух аукционов общим объемом предложения 30 миллиардов рублей разместил бумаги лишь на 17,5 миллиарда рублей. На обоих аукционах отмечены сдержанный спрос на бумаги и желание участников торгов получить большую премию к рынку», — поясняют эксперты.

Сегодня рубль пытается развить успех, тестируя отметки 66 в паре с долларом США и 75 в паре с евро.

«Приближение пика налоговых выплат и нейтральный внешний фон для высокодоходных активов продолжат оказывать поддержку российской валюте», — прогнозируют аналитики.

При этом евро, допускают они, может оказаться под давлением по итогам заседания ЕЦБ, что позволит рублю чувствовать себя более уверенно в паре EUR/RUB.