Акции компании «Роснефть» в четверг падают в цене на фоне снижения нефтяных котировок и событий в Венесуэле. К 15:00 мск бумаги торгуются немногим выше 408 рублей за штуку, потеряв 2,7%. На минимуме бумаги нефтяной компании опускались до 406,7 рубля. На котировки акций «Роснефти» давит подешевевшая нефть. Стоимость барреля Brent опустилась ниже 61 доллара. Участники рынка опасаются возобновления поставок нефти из Ирана. Однако, считают аналитики Sberbank CIB, в случае введения санкций против Венесуэлы стоимость барреля поднимется к 62 долларам.

Другим поводом для распродажи акций «Роснефти» стали опасения инвесторов, что смена власти в Венесуэле негативно отразится на инвестиционных проектах компании в этой стране.

«Роснефть» является одним из якорных инвесторов латиноамериканской страны: объем ее инвестиций оценивается в 3,5 млрд долларов. По словам стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, в случае ухода с поста президента Николаса Мадуро давление на котировки компании усилится. Однако пока эксперты не рекомендуют инвесторам спешно избавляться от бумаг нефтяной компании: даже если в Венесуэле сменится президент, это не будет критичным для «Роснефти». Аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что акции компании вряд ли упадут ниже 400 рублей, поскольку многие инвесторы уже учитывали политические риски инвестиционных проектов «Роснефти».

По оценкам аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, котировки акций «Роснефти» могут просесть еще на 5—7%, однако этот сценарий вряд ли реализуется. «Новым властям Венесуэлы, какими бы они ни были, придется решать очень тяжелые экономические проблемы. Соответственно, им потребуется внешнее сотрудничество, которое предполагает соблюдение прав собственности. При этом сценарии «Роснефть» сможет избежать каких-либо списаний убытков и даже будет в праве рассчитывать на расширение своих операций», — указывает он.