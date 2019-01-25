На 10:08 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 487,94 пункта. Индекс РТС повысился на 0,35% — до отметки 1 192,35.



«Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением на 0,4% по индексу Мосбиржи. Локальное улучшение аппетита к риску на сегодняшних торгах в Азии и умеренное восстановление нефтяных котировок могут сегодня оказать умеренную поддержку российскому рынку. Шансы на тест отметки в 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи (район исторических максимумов) в ближайшие пару торговых сессий мы воспринимаем как весьма высокие», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.