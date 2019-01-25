Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил менее копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,78 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 74,5 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта уступает доллару и евро, несмотря на рост нефтяных котировок и пик налоговых выплат.

Баррель Brent, по данным на 10:00 мск, дорожал почти на 1%, до 61,64 доллара. «Доллар США торгуется к своим конкурентам в минусе. К тому же на пятницу и понедельник придется пик налоговых выплат», — комментирует аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

По его словам, сейчас пара USD/RUB находится на поддержке, которая может быть пробита уже сегодня.

«После этого продавцам откроются новые цели на отметках 65,6 рубля, 65,32 рубля и 65 рублей за доллар США. Если на торгах в Европе участники рынка не побегут в защитные активы перед выходными, то можно рассмотреть падение курса доллара до 65,32 рубля», — прогнозирует аналитик.

Для продавцов в евро открыта дорога к уровню 73,55 рубля, полагает он.