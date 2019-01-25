Чистый спрос на евро уменьшился в ноябре не так сильно, как на доллары

Снижение спроса россиян на наличную иностранную валюту в ноябре при ее стабильном предложении привело к сокращению чистого спроса на треть по сравнению с октябрем. Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦБ «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2018 года» .

В отчетном месяце совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился по сравнению с октябрем 2018-го на 16% до 5,7 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары снизился на 16%, на европейскую валюту — на 15%, до 3,8 млрд и 1,8 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной инвалюты в банках уменьшился на 13% до 3,2 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в ноябре было снято 2,6 млрд долларов (минус 19% по сравнению с октябрем).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) практически не изменилось в ноябре по сравнению с октябрем 2018 года и составило 3,5 млрд долларов. Совокупное предложение долларов увеличилось на 4%, евро — снизилось на 8%, составив 2,6 млрд и 0,9 млрд долларов соответственно. В ноябре россияне продали банкам наличной инвалюты на 1,2 млрд долларов (на 6% меньше, чем месяцем ранее) и зачислили на валютные счета 2,3 млрд (плюс 4%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в ноябре-2018 по сравнению с предыдущим месяцем на 33% до 2,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 40%, на евро — на 22%.