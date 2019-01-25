Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился до 65,99 рубля, на 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 23,9 тыс. сделок на сумму порядка 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,71—66,26 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,21 рубля, поднявшись на 81 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,6 тыс. сделок примерно на 437 млн евро по курсам от 74,39 до 75,35 рубля за евро.

«Рубль в пятницу днем резко прервал свое триумфальное укрепление, поддерживаемое поклонниками carry trade, потому что инвесторы слегка испугались расширения присутствия Центробанка РФ на рынке валют. Рынок, скорее, беспокоит сам факт постоянного присутствия регулятора в торгах. Доллар США завершит сессию пятницы в пределах отметок 66—66,45 рубля. Евро закончит сессию и уйдет на выходные в границах 74,9—75,25 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.