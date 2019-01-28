Фондовые торги в России открылись в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,07%, составив 2 499,96 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени повысился на 0,28% до отметки 1 195,37.

«Мы ожидаем, что российский рынок сегодня откроется в плюсе на фоне снятия санкций с «Русала» и En+, а также позитивных настроений на глобальных площадках», — говорилось в распространенном незадолго до начала торгов в РФ комментарии компании ITI Capital.

Там напоминают, что Минфин США снял санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго», при этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе. В соответствии с требованиями США миллиардер сократил свою долю в En+ (владеет «Русалом» и «Евросибэнерго») до 44,95%. «Акции «Русала» в Гонконге растут на 5,7%. Ранее доля бизнесмена оценивалась в 70%. Снижение доли было достигнуто благодаря конвертации доли Glencore в 10,55% акций En+, передаче ВТБ части акций Дерипаски, которые находились в залоге у банка в качестве меры обеспечения, и безвозмездной передачи части акций Дерипаски благотворительному фонду», — отмечается в комментарии.

В компании также напоминают, что президент США Дональд Трамп санкционировал временное возобновление работы правительства после шатдауна, длившегося 35 дней, однако пообещал его восстановить 15 февраля, если вопрос по поводу выделения 5,7 млрд долларов на строительство пограничной стены с Мексикой не будет решен.



Между тем на нефтяном рынке на фоне продолжающегося политического противостояния в Венесуэле растет беспокойство по поводу возможного ограничения поставок сырья из страны, указывают также в ITI Capital.