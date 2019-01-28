Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник обновил исторический максимум.

Максимальное значение индекса, достигнутое в ходе сегодняшней сессии, составило 2 502,73 пункта. Согласно данным фондовой площадки, предыдущее рекордно высокое значение рублевый индикатор продемонстрировал 3 октября 2018 года — 2 501,78 пункта.



К настоящему моменту оба ключевых индикатора Московской биржи перешли в «красную зону» (после открытия в «зеленой»): на 12:08 мск индекс Мосбиржи потерял 0,49% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов и составил 2 485,95 пункта, а индекс РТС снизился на 0,35% до 1 187,87.

