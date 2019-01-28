Евразийская экономическая комиссия подготовила доклад для руководства стран Евразийского экономического союза по криптовалютам в рамках работы по формированию регулирования в этой сфере. Об этом заявила на пресс-конференции в Москве министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, передает ТАСС.

«Мы сейчас подготовили аналитический доклад (и вскоре его представим), где будет дан анализ того, что вообще представляют собой криптовалюты, что происходит в мире, какие подходы стран, какое регулирование. Сейчас наши страны начинают вырабатывать свое регулирование криптовалют. Должно создаваться гармонизированное регулирование, непротиворечивое, потому что если оно таковым не будет, то у нас или будут появляться барьеры, или будут появляться возможности «серых дыр» для ухода от национального регулирования», — сказала Валовая.

Она напомнила, что в рамках Евразийского экономического союза к 2025 году создается общий финансовый рынок. «Если тенденции развития криптовалют и блокчейн набирают темп, то нам надо это понимать. Мы на своей площадке создали пул экспертов всех пяти стран», — отметила Валовая.

По ее словам, необходимо сформировать механизмы регулирования в этой сфере с учетом лучших мировых практик.



«Мы понимаем, что феномен криптовалют принимает такие масштабы и объемы, что он может рано или поздно оказывать воздействие на макроэкономическую стабильность», — подчеркнула она.