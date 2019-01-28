Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи опустился на 0,86% и составил 2 476,81 пункта. Индекс РТС снизился на 1,1% до отметки 1 178,91.

Бумаги Сбербанка опустились на 1,26%, «Газпрома» — на 1,34%, «АЛРОСы» — на 1,92%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,93%, Московской биржи — на 1,32%.



«Российский фондовый рынок не удержался на максимумах. То ли высота испугала покупателей, то ли отсутствие новых торговых идей, но факт остается фактом. Индекс Мосбиржи ... стремится в область 2 465 пунктов. Ближайшая значимая поддержка стоит ниже, около 2 450 пунктов. При ее пробое откроется дорога к 2 415 пунктам. В конце концов, рынок изрядно перекуплен, и ему нужна полноценная коррекция. Индекс РТС отступает к 1 175 пунктам, но имеет широчайшее поле для снижения вплоть до 1 150 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.