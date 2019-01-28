Центробанк предлагает изменить требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов для повышения уровня защиты прав и законных интересов инвесторов розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для неквалифицированных инвесторов, сообщили в пресс-службе регулятора.



«В соответствии с проектом указания Банка России совокупный объем вложений таких ПИФов в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, ограничивается на уровне 40% стоимости активов. Кроме того, приобретение таких активов возможно только при условии, что это прямо предусмотрено инвестиционной декларацией фонда», — отмечается в релизе.

Кроме того, документ предусматривает постепенное снижение предельной концентрации вложений ПИФа в одно юридическое лицо с 15% до 10% стоимости активов к 1 января 2022 года, заключили в ЦБ.